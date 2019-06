Martha Bißmann könnte für Wiener Migrantenliste kandidieren

Das Wort " Migrantenliste" kann Gördü nicht mehr hören, sagt er im KURIER-Gespräch. Ihm schwebt eine "breite Liste" vor, die sich gegen jede Diskriminierung von Minderheiten stelle. "Nur, weil ich Hakan heiße, sind wir keine Islam-Partei", erklärte er in einem früheren Interview.

Martha Bißmann & Turgay Taskiran

Bei der Realisierung der Ziele könnte auch die nunmehrige wilde Nationalratsabgeordnete Martha Bißmann helfen - "das wünschen wir uns", betont Gördü.

Es wäre eine nachvollziehbare politische Entscheidung. Zum einen genießt Bißmann aufgrund ihrer solidarischen Haltung in Folge des "Pech gehabt, Ali"-Videos (mit dem die FPÖ Migranten die betrügerische Verwendung der eCard unterstellt hatte) und ob ihrer Kritik am türkis-blauen Kopftuch-Verbot in Volksschulen insbesondere in der muslimischen Gemeinde großen Respekt. Und zum anderen dürfte sie als parteiunabhängige Mandatarin nach der Nationalratswahl den Wiedereinzug ins Parlament kaum schaffen.

Fix ist, dass Turgay Taskiran Teil der neuen Bewegung sein wird. Der türkischstämmige Arzt aus Simmering hatte vor der vorigen Gemeinderatswahl die Liste "Gemeinsam für Wien" gegründet.