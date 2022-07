Mick Jagger traf auf Touristen-Tour in Wien auf Dirndl-Gruppe

Vor seinem Wien-Konzert war er am Würstelstand, am Tag danach offenbar noch einmal auf Touristen-Tour durch die Innenstadt: Rolling Stones-Frontmann Mick Jagger postete am Sonntag auf seiner Twitter-Seite ein Video, das ihn mit einer Gruppe Frauen im Dirndl zeigt.

Die Frauen umzingeln ihn für ein Selfie, schreien dabei und recken die Arme in die Höhe - Jagger in ihrer Mitte tut es ihnen gleich.

"Thanks for a great night Vienna", schreibt der 78-jährige Rockstar dazu.