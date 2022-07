Rolling Stones begeistern Wien: Der Mick und seine Hawara

My diät is kaputt

Mick Jagger aber ist der Mittelpunkt. Er tanzt immer noch wie eine Mischung aus Rumpelstilz, Nurejew nach einem Kerosin-Einlauf und verhaltensauffälligem Kind – und singt dabei klar und kräftig.

Außerdem unterhält er das Publikum prächtig auf Deutsch, mit einer Geschichte über das gewichtsgefährdende Essen im Schweizerhaus und einen Besuch „at the Würstelstand“: „I had seceral Ottakringers, my diät is kaputt!“

Am Ende kommen die ganz großen Hits wie „Start Me Up“ und „Jumping Jack Flash“, Keith Richards greift weder bei „Sympathy For The Devil“, noch bei „Gimme Shelter“ in den Gatsch. Und bei „You Can’t Always Get What You Want“ darf ein ukrainischer Kinderchor auf die Bühne.

Das kann ein armer Junge tun: Rock ’n’ Roll singen – und die richtigen Zeichen setzen.

Was für ein Abend.