Messerattacke in Brigittenau: Tatverdächtiger in Justizanstalt überstellt

Der offensichtlich psychisch kranke Mann, der am Dienstagnachmittag in Wien-Brigittenau mit einem Messer wahllos auf mehrere Passanten losgegangen war und vier Menschen verletzt hat, ist in eine Justizanstalt überstellt worden. Eine Einvernahme war laut Polizei aufgrund der psychischen Verfassung nicht möglich. Keines der Opfer schwebte in Lebensgefahr. Ein religiöses oder politisches Motiv wurde von der Exekutive ausgeschlossen.

Der 35-jährige Österreicher hatte gegen 14.00 Uhr ein Imbisslokal in der Klosterneuburger Straße betreten und sich ein Messer genommen, worauf die Anwesenden sofort ins Freie flüchteten. Daraufhin verließ der 35-Jährige ebenfalls das Lokal und ging mit der Waffe im Kreuzungsbereich Klosterneuburger Straße/Othmargasse wahllos auf vier Personen los.