Meidlinger Markt: Die Rückkehr des MarctStandls

Fünf Jahre lang betrieb Marc Schweiger sein Bio-"MarctStandl“ am Meidlinger Markt. Anfang des Jahres musste er die Reißleine ziehen, weil die Eigenprodukte der "Curcama“-Linie zunehmend Zeit in Anspruch nahmen.

Die Spirituose und die alkoholfreie Essenz, beide nach den Prinzipien der chinesischen Fünf-Elemente-Lehre produziert, werden mittlerweile in Apotheken und Reformhäusern in Österreich, Deutschland und der Schweiz verkauft.

Das ließ sich irgendwann zeitlich nicht mehr mit dem MarctStandl vereinbaren, erzählt Schweiger, denn: "Ein Marktstand braucht ein Gesicht.“

Rückkehr

Ganz losgelassen hat den gebürtigen Meidlinger der Standort am Heimatmarkt dennoch nicht. "Ein Wahnsinn" sei es, was sich in Meidling in den letzten Jahren getan habe, sagt Schweiger. Und dann kam irgendwann der Punkt, an dem er sich dachte: "Ich habe das alles selbst mit aufgebaut, das will ich nicht jemandem geben, der dann irgendwas draus macht."