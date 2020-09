Käsiger Zuwachs für den Meidlinger Markt

Ganz Wirtschaftsexperte hat sich Rücker dafür einen Markt-erfahrenen Geschäftsführer geangelt: Georgi Kostenov arbeitete jahrelang bei "Dr. Falafel" am Naschmarkt.

Der für Rücker übrigens ein Beispiel dafür ist, wie ein Markt nicht sein sollte: Zu viel Gastronomie und zu wenig echten Handel gebe es an der Wienzeile. Den Stand am Meidlinger Markt, früher ein Geflügelhändler, habe er hingegen bereits vor fünf Jahren in der Erwartung übernommen, dass sich der Markt etablieren werde - und jetzt sei das eingetreten.

Jausenplätze

Ein paar Bewirtungsplätze, nämlich acht, gibt es dann aber auch beim "Kästreff" - um den einen oder anderen Einkauf auch gleich an Ort und Stelle verkosten zu können. Auch auf die Zusammenarbeit mit der am Meidlinger Markt vorhandenen Gastronomie wie der "Wirtschaft am Markt" freut sich Rücker bereits: "Wir begrüßen natürlich auch die Gastronomie", sagt der Neo-Marktstandler. Sie dürfe nur nicht überhand nehmen, in erster Linie müsse ein Markt ein Platz für Händler sein.

Geöffnet ist der "Kästreff" Dienstag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr, die Lizenz erlaubt es aber, bis 21 Uhr offenzuhalten - eine Option etwa für Käseverkostungen nach Feierabend.

Und auch, wenn Rücker fürs Erste noch auf ein paar schöne Tage hofft, hat er doch auch bereits weiterführende Pläne in der Schublade: So sind für das Weihnachtsgeschäft bereits Geschenkboxen geplant und "wenn es kalt ist, werden wir sicher auch einmal ein Käsefondue anbieten".

So viel Schweiz muss sein.