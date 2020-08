Fein geschnitten: Hier gibt es den besten Käse in Wien

Seit der Aufregung um Käseverkäufer Roland Ludomirska, der in seinen sechs Crazy Cheese-Filialen den Kunden zu viel Käse aufnötigen soll, ist das Milchprodukt zumindest sprachlich in aller Munde. Wer nun Gusto bekommen hat, kann in Wien auf ein paar sehr exzellente Käsefachgeschäfte zurückgreifen. Ob monatelang gereift oder lieber als Frischkäse - in Wien wird jeder fündig. Der KURIER hat eine Auswahl unter die Lupe genommen.

Der Schweizer

Seit 2013 betreibt Andrzej Koch seinen "Käsehumidor" in der Wollzeile in der Inneren Stadt. Er selbst nennt sich gerne der "Schweizer" und bringt die feinen Rohmlich-Sorten bereits seit 2006 nach Wien. Samstagmorgen findet man den Schweizer auch am Karmelitermarkt. Neben den Spezialitäten aus dem Nachbarland - vom Cru de Rougemont bis zum AOC Gruyère - hat Koch übrigens auch Schafs-, Ziegen- und Kuhmilchkäse aus Britannien im Sortiment. Die Käseproduzenten hat der Firmenchef übrigens alle persönlich ausgesucht. Achtung: Österreichische Käse führt Koch nicht - lediglich den Büffelmilchkäse vom Robert Paget aus dem Kamptal. Koch catert auch Käse-Fondue.

Infos: Wollzeile 15, 1010; Mo 13h bis 18h, Di-Fr 10h bis 18h, Sa 10h bis 16h; Karmelitermarkt: Sa 8h bis 12.30h