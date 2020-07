Mehrere Verletzte bei Brand in Ottakring: Brandstiftung möglich

Ein Kellerbrand in Ottakring Sonntagmittag könnte gelegt worden sein: Gegen 12.25 Uhr fiel Bewohnern des Hauses in der Brestelgasse die starke Rauchentwicklung auf. Das Feuer war in einem Kellerabteil ausgebrochen.

Die Berufsfeuerwehr Wien rückte mit einem Atemschutztrupp an und konnte den Brand löschen. Doch durch den starken Rauch wurden mehrere Personen leicht verletzt. Drei Personen konnten nicht selbst aus dem Haus flüchten und mussten von der Feuerwehr mit Fluchtfiltermasken in Sicherheit gebracht werden. Fünf Bewohner mussten zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.