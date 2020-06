Fünf Jahre Haft: Mann legte Feuer unter der Wohnung eines Freundes

Weil ihn ein Freund nicht in die Wohnung ließ, hat ein 48-Jähriger zu Jahresbeginn in Wien-Simmering zu drastischen Mitteln gegriffen. Er begab sich in das unmittelbar unter dessen ebenerdiger Wohnung gelegene Kellerabteil und zündete dort abgelegtes Dämmmaterial an.

Wegen versuchter Brandstiftung ist der Mann am Montag vom Landesgericht zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Zusätzlich wies ein Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Nicole Baczak den zwölffach Vorbestraften in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ein. Ausschlaggebend dafür war eine von einem psychiatrischen Sachverständigen erstellte Gefährlichkeitsprognose, derzufolge aufgrund der Persönlichkeitsstruktur des 48-Jährigen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Rückfall in delinquentes Verhalten zu rechnen ist, sofern der Mann nicht therapiert wird. Eine entsprechende Behandlung werde im Maßnahmenvollzug gewährleistet.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Verteidigerin Sonja Scheed bat nach Rücksprache mit ihrem Mandanten um Bedenkzeit, die Staatsanwältin gab vorerst keine Erklärung ab.

200 Euro vergessen

Wie der Angeklagte dem Schöffensenat berichtete, habe er am 3. Jänner stundenlang versucht, in die Wohnung seines Bekannten zu gelangen. Bei einem Besuch am Vortag habe er dort eine Weste zurückgelassen, in einer Tasche des Kleidungsstücks hätten sich 200 Euro befunden. Obwohl der 34-Jährige zu Hause war, reagierte dieser nicht auf das Klopfen gegen das straßenseitige Fenster und das Läuten an der Gegensprechanlage.