Wiener wollte Aussprache - Kellerabteil angezündet

Auf ungewöhnliche Weise hat ein Österreicher am Freitag versucht, eine Aussprache mit einem Bekannten in Wien-Simmering zu erzwingen. Da ihn sein Freund nicht in die Wohnung ließ, zündete er kurzerhand in dem Haus ein Kellerabteil an. Der 41-Jährige wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag.

Der Streit, dessen Ursache unklar blieb, war offenbar den ganzen Tag lang ausgetragen worden.

Seit den Morgenstunden versuchte der 41-Jährige, in die Wohnung seines Bekannten in der Hasenleitengasse zu gelangen, was dieser jedoch verhinderte. Gegen Mittag beobachteten andere Hausparteien, die auf den Lärm aufmerksam wurden, wie der Mann in den Keller ging.