Mehrere Verletzte nach Brand in Wien-Aspern

Bei einem Zimmerbrand in der Oberdorfstraße in Wien-Aspern wurden in der Nacht auf Dienstag drei Personen zum Teil schwer verletzt. Zahlreiche Hausbewohner gerieten angesichts des massiv verrauchten Stiegenhauses in Panik.

Die ersten Helfer an der Einsatzstelle waren ein Busfahrer der Wiener Linien und ein Passant. Sie zogen die schwer verletzte Wohnungsinhaberin aus einem Fenster der brennenden Erdgeschosswohnung. Die Dame und sieben weitere Bewohner wurden im Zuge des Einsatzes von der Berufsrettung, die mit ihrem Katastrophenzug vor Ort war, zum Teil notfallmedizinisch betreut, drei Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

27 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Als die Feuerwehrkräfte gegen 23.30 Uhr eintrafen, stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Flammen schlugen aus dem straßenseitigen Fenster und dem Fenster im Innenhof. Die Flammen wurden mit zwei Löschleitungen und unter Atemschutz bekämpft.