Mehr Fälle von Tierleid in Wien laut Tierschutzombudsstelle

Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit hat die Anzahl gemeldeten Tierleids stark zugenommen

"Fakt ist, dass die Anzahl des gemeldeten Tierleids in den vergangenen zwei Jahren auch im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit stark zugenommen hat. Ob in Wien aber tatsächlich zu mehr Tierleid kommt oder ob es einfach mehr engagierte Menschen gibt, die tierschutzwidriges Verhalten wahrnehmen, dies bei den Behörden oder uns melden und dadurch ein Verfahren ins Rollen bringen, ist Spekulation", so Persy am Mittwoch in einer Aussendung.

In den Jahren 2017/2018 habe es in der Bundeshauptstadt insgesamt 650 Verwaltungsstrafverfahren gegeben. Im von den pandemiebedingten Einschränkungen betroffenen Tätigkeitszeitraum 2019/20 waren es 454. Aufklärungskampagnen von TOW, wie etwa in Volksschulen zum richtigen Umgang von Kindern mit Hunden, oder der Online-Vortragsreihe über das Zusammenleben mit den Vierbeinern in der Großstadt würden gut angenommen werden.