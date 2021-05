Mehr als 500 Menschen bei Demonstration gegen Frauenmorde in Wien

"Stoppt Femizide, man tötet nicht aus Liebe" - so lauteten die Rufe der Demonstranten. Am Montagabend demonstrierten mehr als 500 Menschen in Wien gegen Femizide und Gewalt an Frauen.

Erst am vergangenen Donnerstag war in Wien-Brigittenau eine 35-Jährige ermordet worden, als Hauptverdächtiger wird ihr Ex-Freund gehandelt. Dabei handelt es sich um den bereits neunten Frauenmord in diesem Jahr.

Der 42-jährige Hauptverdächtige, der sich inzwischen in Untersuchungshaft befindet, hatte zuvor als "Bierwirt" in einem Rechtsstreit mit der Grünen-Klubchefin Sigi Maurer mediale Aufmerksamkeit erhalten.

Die Demonstranten starteten am Karlsplatz und wollten ursprünglich bis zum Lokal des "Bierwirten", was die Polizei allerdings verhinderte. Die Demonstration endete gegen 20:30 an der Lerchenfelderstraße.