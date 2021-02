Maskenverweigerer bedroht Securitys am Westbahnhof mit Elektroschocker

Die in der Zwischenzeit alarmierten Polizisten stellten den Mann in einem nahen Fast-Food-Lokal. Der Mann wurde festgenommen, der Elektroschocker wurde sichergestellt. "Es handelt sich dabei um eine in Österreich verbotene, weil versteckte, Waffe", teilt die Polizei mit.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: