Marx-Halle: Alles neu macht der Herbst

Die Neunutzung der einstigen Rinderhalle in St. Marx (Landstraße) wurde jahrelang angekündigt. Und ebenso lange wieder verschoben.

„ Neu Marx“ hieß das Projekt zunächst, dann „ Neu Marx Reloaded“; zunächst wollte die damalige Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner ( SPÖ) einen „Life Science Hotspot“ (also ein Zentrum für die dort angesiedelten Unternehmen mit Schwerpunkt auf Biotechnologie). Später hieß es, in der Halle sollen vor allem Co-Working-Spaces entstehen. Also Arbeitsräume, die sich Jungunternehmer in der Nutzung teilen können.

Der langjährige Pächter der Halle, Herwig Ursin von der Eventagentur Hey-U, sollte hinauskomplimentiert werden.

Allerdings: aus keiner dieser Ideen ist je etwas geworden. Im Jänner 2018 gab die damals zuständige Stadträtin Brauner nämlich doch bekannt, dass Ursin den Zuschlag für die langjährige Neu-Nutzung der Halle bekommen soll.