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Wien

Nach Rücktritt von Marktamt-Leiter: Einleitung von Disziplinarverfahren wird geprüft

Nach dem Rücktritt von Marktamt-Leiter Andreas Kutheil prüft die Magistratsdirektion der Stadt Wien nun die Einleitung eines Disziplinarverfahrens.
20.07.2026, 19:10

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Der Eingang des Marktamts mit türkisfarbenen Fenstern und Türen sowie einem runden Relief mit einem Kind auf einem Bären über dem Portal.

Am vergangenen Donnerstag trat Andreas Kutheil, Leiter des Marktamts, nach schweren Mobbing-Vorwürfen zurück. Wie die Magistratsdirektion der Stadt Wien am Montagabend bekanntgab wird nun die Einleitung eines Disziplinarverfahrens geprüft. Grund dafür sind die Erhebungen der Internen Revision.

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Die Magistratsdirektion sieht sich nun in der Pflicht, die Vorwürfe umfassend zu untersuchen. Laut der Stellungnahme wird die Sachlage objektiv geprüft, um festzustellen, ob eine Verletzung dienstrechtlicher Pflichten vorliegt. Sollte dies der Fall sein, würde die unabhängige Disziplinarkommission über mögliche Konsequenzen entscheiden.

Kutheil wurde von seinen Mitarbeitern unter Druck gesetzt. Demnach seien Sexismus, Rassismus und Mobbing an der Tagesordnung gestanden. Der für 220 Mitarbeiter zuständige Kutheil war seit acht Jahren Leiter des Marktamts.

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