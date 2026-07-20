Am vergangenen Donnerstag trat Andreas Kutheil , Leiter des Marktamt s, nach schweren Mobbing-Vorwürfen zurück . Wie die Magistratsdirektion der Stadt Wien am Montagabend bekanntgab wird nun die Einleitung eines Disziplinarverfahrens geprüft. Grund dafür sind die Erhebungen der Internen Revision.

Die Magistratsdirektion sieht sich nun in der Pflicht, die Vorwürfe umfassend zu untersuchen. Laut der Stellungnahme wird die Sachlage objektiv geprüft, um festzustellen, ob eine Verletzung dienstrechtlicher Pflichten vorliegt. Sollte dies der Fall sein, würde die unabhängige Disziplinarkommission über mögliche Konsequenzen entscheiden.

Kutheil wurde von seinen Mitarbeitern unter Druck gesetzt. Demnach seien Sexismus, Rassismus und Mobbing an der Tagesordnung gestanden. Der für 220 Mitarbeiter zuständige Kutheil war seit acht Jahren Leiter des Marktamts.