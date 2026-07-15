Beben im Wiener Marktamt erschüttert Wiens Polit-Landschaft

Die Vorwürfe wiegen schwer, die am Dienstag vom Falter veröffentlich wurden: Marktamt-Chef Andreas Kutheil, Leiter der MA 59, soll ein „Klima der Angst“ unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschürt haben. Der Falter berichtet von rassistischen und sexistischen Vorwürfen, sowie von Mobbingvorfällen. Mittlerweile liegt auch dem KURIER ein Schreiben vor, das mit „Eine Gruppe betroffener Mitarbeiter*innen des Wiener Marktamts“ unterzeichnet ist.

Demnach haben sich 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Unabhängigen Bedienstetenschutzbeauftragten der Stadt Wien (UBSB), gewandt. Die Vorwürfe habe man mit Aufzeichnungen, Tonaufnahmen und chronologischen Aufzeichnungen dokumentiert. Gegenüber dem Falter wurde vom UBSB bestätigt, von den Fällen Kenntnis zu haben. Wegen Körper und Gewicht beschämt „Menschen werden durch den Abteilungsleiter wegen ihres Körpers und ihres Gewichts beschämt“, wird im Schreiben an den KURIER geschildert. „Einer übergewichtigen Person wird geraten, sich wiegen zu lassen. Über andere wird abfällig gesagt, sie seien ‚blader‘ geworden oder sogar ‚schon blader als der Abteilungsleiter selbst‘.“ Frauen würden von ihm und seinem Stellvertreter herabgewürdigt, rassistische Abwertungen seien dokumentiert worden, ebenso homophobe Aussagen. Im Falter-Bericht ist zu lesen, dass Kutheil sich minutenlang darüber echauffiert haben soll, das N-Wort nicht mehr sagen zu dürfen, während eine schwarze Mitarbeiterin neben ihm gesessen habe. Es wird auch von Schreiereien und weinenden Mitarbeitern berichtet, die Vorfälle sollen psychische Probleme für die Betroffenen mit sich gebracht haben. Politisch brisant Kutheil ist nicht nur Chef von rund 220 Mitarbeitern, sondern auch in Politkreisen nicht unbekannt - die politische Komponente ist also nicht außer Acht zu lassen. Zuständig ist - allerdings erst seit dieser Regierungsperiode – Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos), von den MA59-Mitarbeitern wird ihr vorgeworfen, noch nicht tätig geworden zu sein. „Ein respektvoller Umgang mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Wien ist für mich unverzichtbar“, sagt sie am Mittwoch auf Anfrage. „Die im Raum stehenden Vorwürfe werden daher sehr ernst genommen. Es handelt sich hierbei um ein sehr sensibles Thema, welches von den zuständigen Stellen derzeit intensiv geprüft wird.“