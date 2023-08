Markta eröffnet Filiale in Wien: Ein digitaler Bauernmarkt wird sesshaft

Und obwohl Markta auf die räumliche Nähe setzt, laute die Devise: „So nah wie möglich, so fern als nötig.“ Wichtig sei nur, dass die Standards im Land und im Betrieb passen, sagt Imre. Außerdem könne man in Österreich nicht alles anbauen. Kaffee zum Beispiel – den man auch in der Filiale trinken kann – wird importiert. Mit dem Segelschiff aus Südamerika. Mehrere Tausend Kilometer von der Alser Straße entfernt.