Markt in der Seestadt: Testphase bis nächsten Sommer verlängert

Bewährt hat sich in diesem Jahr aber nicht nur der Mazzucco-Markt. Seit Juli sind der Neubaumarkt in Neubau, der Matznermarkt in Penzing, der Alszeilenmarkt in Hernals und der Servitenmarkt am Alsergrund durch die Novellierung der Marktordnung zu fixen Märkten geworden. Auch sie finden seitdem wöchentlich statt.

Lange Nacht der Märkte

Wer die neuen Märkte besuchen möchte, hat unter anderem am 1. September die Chance. An dem Tag findet auf allen fixen Wiener Märkten die "Lange Nacht der Wiener Märkte" statt. Bis 23 Uhr bleiben die Marktstandln an diesem Tag geöffnet.