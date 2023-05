Probezeit überstanden: Vier Bezirke erhalten vier neue Wochenmärkte

Die vier neuen Märkte sind aber nicht die einzige Neuerung, die die Novellierung mit sich bringt: Der Kutschkermarkt in Währing erhält vier Stände dazu, der dortige Bauernmarkt wird über die Schopenhauerstraße hinaus vergrößert. Am Viktor-Adler-Markt in Favoriten wird die Ausweitung des Marktgebietes von Montag bis Samstag fixiert.

Gastro am Naschmarkt

Länger offen haben darf dann auch die Gastronomie am Naschmarkt und am Meidlinger Markt. Sonntags dürfen die Lokale dann schon um 9 Uhr statt um

10 Uhr aufsperren. Der samstägige Flohmarkt am Naschmarkt darf fix bis 15 Uhr offenbleiben.

So weit sind die vier Probe-Märkte noch nicht. Aber der erste Schritt zum etablierten Markt ist getan. Und was wird aus den anderen zwei Märkten auf Probe, dem Lorymarkt in Simmering und dem Mazzucco-Markt in der Donaustadt? Das wird sich weisen. Werden auch sie gut angenommen, könnten sie künftig ebenfalls dauerhaft eingerichtet werden.