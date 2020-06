Mariahilfer Straße: Vassilakou lädt zu Gipfeltreffen

Am Freitagvormittag endet die Anrainerbefragung zur Zukunft der Mariahilfer Straße in Wien. Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou ( Grüne) traute sich am Tag vor der Auszählung keine Prognose über den Ausgang des Bürgervotums zu. Gegenüber dem KURIER sagte sie, dass sie in den vergangenen Wochen in Gesprächen viel Zustimmung aber auch Ablehnung verspürt habe. Wirklichen Optimismus ließ Vassilakou aber nicht durchklingen.

Zwei Festlegungen gibt es bereits. Die Grüne Vizebürgermeisterin will das Votum "wie versprochen" umsetzen, "egal wie es ausgeht". Und Vassilakou lädt am kommenden Mittwoch die Partei- bzw. Klubchefs aller im Rathaus vertretenen Parteien zu sich, um das Votum zur Mahü zu analysieren. "Sinn und Zweck dabei ist es, dass nachher keine tiefen Gräben zurückgelassen werden.“ Denn zuletzt hätten sowohl Befürworter wie Gegner des Projekts erheblich mobilisiert. "Daher gibt es jetzt eine hohe Erwartungshaltung an die Politik."

Vassilakou ist auch klar, dass es am Freitag Gewinner aber auch Verlierer geben wird, die tief enttäuscht sein werden. Aus diesem Grund wolle sie hier politisch vermitteln.

Ähnliche Töne waren am Donnerstag aus dem ÖAMTC zu hören. Der Verkehrsclub forderte in einer Aussendung, bei einem knappen Ergebnis pro oder contra Verkehrsberuhigung einen "Runden Tisch" einzuberufen und die Diskussion von vorne zu beginnen. Verkehrspolitik sollte verschiedene Interessen integrieren und von möglichst vielen Bürgern mitgetragen werden, und nicht nur von den Anrainern im 6. und 7. Bezirk, so Bernhard Wiesinger, Chef der ÖAMTC-Interessenvertretung. Der ÖAMTC hatte in einer Informationssendung an seine Mitglieder dazu aufgerufen, gegen die derzeitige Lösung zu stimmen.