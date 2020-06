Science Busters erforschen die neue Fußgängerzone

Mitten in der Diskussion stürmte Anrainerin Barbara Feldbacher auf die Truppe zu: "Das ist doch eine Frechheit. Wie kann man das Projekt unterstützen?" 16 Jahre wohne sie in der Neustiftgasse – jetzt habe sie keine ruhige Nacht mehr. Hofinger, der auch in der Straße wohnt, erwidert: "Es sind immer schon Lkw durch die Neustiftgasse gefahren, vielleicht fällt es den Leuten jetzt nur mehr auf".