Kritik an "Froschperspektive"

Stadtgeograf Matznetter sieht es radikaler: Er ist gegen eine Fußgängerzone. "Schon zu Zeiten des U-Bahn-Baus in den 1980ern hat es diese Diskussion gegeben." Die Gehsteige sollten so breit wie möglich sein; aber eine Spur für Lieferfahrzeuge erachtet er als sinnvoll: "Damit nicht die gleiche Anarchie herrscht, wie morgens vor 10 Uhr in der Innenstadt."

Laut Matznetter Grund für die Aufregung um die Straße: "Es wurde zu sehr nur auf Bezirksebene besprochen." Man könne in der Verkehrspolitik jedoch nicht einfach bei den Bezirksgrenzen halt machen. Man hat ja gesehen, wozu das bei der Kurzparkregelung geführt hat. In einer mobilen Gesellschaft müssten solche Themen auf eine andere Ebene gehoben werden. Sibylla Zech dazu: "Mobilität wird heute anders organisiert als vor einigen Jahren. Sharing ist das Konzept der Zukunft." Es gibt bereits funktionierende Begegnungszonen in Österreich – vor allem in kleineren Städten: "Die sind anscheinend ein wenig mutiger als Wien."