Vassilakou zur Mahü: "Erlebe einen Stimmungswandel"

Evelyn P.

Vassilakou: Bislang wurde etwas über eine Mio. Euro ausgegeben. Darunter sind aber auch Kosten, etwa für die Prototypen der Sitzmöbel, die auch bleiben werden, unabhängig vom Ergebnis. Oder aber auch Kosten für die Schaffung von Anrainerparkplätzen, die ebenso bleiben werden. Gibt uns die Bevölkerung das "Go", dann wird die Neugestaltung inkl. Gratis-WLAN, neue Beleuchtung rund 25 Mio. Euro kosten. Allerdings ein Teil dieser Mittel würde ohnedies demnächst erforderlich werden, da das neue Beleuchtungskonzept sowie Belagserneuerung auf der Mariahilfer Straße ohnedies anstanden.

Frage per Mail: War es eine Option, auf die Frage zu verzichten und das Projekt ohne Bürgerbeteiligung umzusetzen?

Vassilakou: Klar stellten wir uns die Frage, ob eine Befragung Sinn macht. Sicher spart man sich Zeit und uns allen Mühen, wenn man gleich umbaut. Allerdings zwischen der Entscheidung umzubauen und dem tatsächlichen Umbau vergeht mindestens ein Jahr (Planung, Ausschreibung, etc.). Wissend darum, dass in der Bevölkerung ein sehr starker Wunsch nach Mitbestimmung da war, wäre es ein Leichtes gewesen, die erforderliche Anzahl der Unterschriften von Seiten der Gegner des Projekts zu sammeln, um eine Befragung zu erzwingen. Ich meine, kluge Politik geht von sich auf die Bürger zu und sieht Bürgerbeteiligung als Chance und ich meine, dass dies der bessere Weg ist als Befragungen nur als Waffen zu betrachten, mit denen man ein unerwünschtes Projekt ablehnen kann.

Φίλιππος Βιέννη: Wieso wird erst abgestimmt nachdem der Umbau eigentlich schon begonnen hat?

Vassilakou: Sorry, aber wo sehen Sie einen Umbau!? Umgebaut wurde nichts, deswegen gibt es noch den Asphalt. Es wurde nur die Verkehrsorganisation entsprechend einer Fußgängerzone umgesetzt, damit man einige Monate lang, sich ein Bild machen kann in der Bevölkerung, was sich alles ändert, wenn eine Fußgängerzone kommt. Damit man sich auch ein Bild machen kann, ob Querungen mehrheitlich gewünscht werden oder nicht. Und wenn nun die Befragung mit einem Ja für die Fußgängerzone ausgeht, beginnt der Umbau mit neuer Pflasterung, ca. Mitte Mai.

Frage per Mail Mail: Frau Vassilakou, was würden Sie beim nächsten Mal anders machen (Stichwort: mäßig professionelle Vorbereitung der Fuzo-Einführung)?



Vassilakou: Die Vorbereitung erfolgte unter Einbindung von Verkehrsexperten und maßgeblicher Entscheidungsgewalt der Bezirksvorstehungen von Mariahilf und Neubau. Diese wünschten sich ein Konzept, das nicht nur die Mariahilfer Straße verkehrsberuhigt, sondern auch starke Verkehrsberuhigung in den Anrainergrätzeln erreicht. Die Verkehrszählungen vergangenen Herbst haben auch gezeigt, dass dieses Ziel erreicht wurde. Dennoch gab es und gibt es in der Bevölkerung starke Kritik daran, dass es keine Querungen gibt, weil vielen sind die damit verbundenen Umwege in ihrem Alltag ein großes Ärgernis. Und der Verkehrsberuhigungseffekt innerhalb ihres Grätzels erscheint ihnen weniger wichtig. Das hat nichts mit Professionalität zu tun, das sind halt Fakten.

Würde ich das Projekt noch einmal beginnen können, dann würde ich zwei Dinge anders angehen: 1. Ich würde öffentlich transparent machen von Anfang an, dass ich mit der Entscheidung der Bezirke, keine Querungen zuzulassen, nicht einverstanden bin. 2. Ich würde je einen kurzen Abschnitt der Fuzo und der Begegnungszone fix fertig umbauen, sodass alle Welt wie schön die Fuzo später einmal sein wird.

Frage per Mail: Für Gewerbetreibende haben sich tatsächliche Einbußen bzgl. Umsatzentwicklung und Nachteile in der Besucherfrequenz ergeben. Wie hat da Ihre Überzeugungsarbeit gewirkt?

Vassilakou: Die Aufregung der vergangenen Monate führte ja dazu, dass die Gewerbetreibenden auf der Mariahilfer Straße und Umgebung noch nie so oft und von so vielen Seiten befragt wurden wie jetzt ;-) Aber im Ernst: Ja, für manche gibt es Einbußen, die ich sehr bedaure. Andere freuen sich über Zuwächse und es haben viele Geschäfte in den Seitengassen und auf der Mariahilfer Straße neu aufgesperrt. Zweifelsohne, die massiv negative Stimmung, die in den vergangenen Monaten verbreitet wurde, hat viel Verunsicherung hervorgerufen in der Stadt. Viele wissen gar nicht, dass sie mit dem Auto auf der Mariahilfer Straße fahren dürfen. Viele trauen sich nicht, mit dem Auto in die Nähe zu kommen - obwohl die Zufahrt ohne weiteres möglich ist. Und eine Vielzahl an Garagen zur Verfügung stehen. Ich denke, wenn das Ergebnis positiv ausfällt, wird sich die Aufregung wieder legen. Nach dem Umbau wird ein sehr schönes Stück Wien hier entstehen und die Umstellungsphase, die immer mit Schmerzen verbunden ist, wird hinter uns liegen. Eine Fußgängerzone hat - jedenfalls bis jetzt - dem Handel immer Profite, nie Verluste beschert.

Frage per Mail: Warum werden die Gewerbetreibenden nicht befragt?

Vassilakou: Direkte Demokratie stellt auf die wahlberechtigten Bewohner eines Gebiets ab. Will man Gewerbetreibende miteinbeziehen, braucht es verbindliche, allgemein akzeptierte Regeln dafür. Man braucht Antworten auf die Fragen, etwa wie man das Votum der Anrainer im Ergebnis gegenüber dem Votum der Gewerbetreibenden gewichtet oder zB auf die Frage, wie man umgeht mit Gewerbetreibenden, die außerhalb Wiens wohnen. Zudem stellt sich dann die Frage, warum die Arbeitnehmer nicht auch befragt werden und wie man deren Votum wiederum gewichtet. All das sind legitime Wünsche, aber die Antwort auf die damit verbundenen Fragen muss erst im demokratischen Konsens erarbeitet werden, die kann nicht ad hoc von einer Person erfunden werden. Ansonsten würde man noch Monate lang in einem Chaos aus Vorwürfen untergehen. Grundsätzlich stehe ich diesem Weg gegenüber offen, aber die rechtliche Basis dafür müssen wir uns im politischen Diskurs und unter Beiziehung von Rechtsexperten erst entwickeln.

Φίλιππος Βιέννη: Wird es einen Rücktritt geben wenn die Abstimmung verloren geht? Wer beaufsichtigt die Abstimmung bzw. zählt die Stimmzettel aus?

Vassilakou: Die Stimmzettel werden von einer Kommission im Beisein von Vertretern aller Parteien und eines Notars ausgezählt und nein, Rücktritte sieht das Programm nicht vor. Aber schade wäre es allemal, wenn die Fuzo nicht kommt.

Φίλιππος Βιέννη: Wurden die Wähler so ausgesucht, dass man größere Chancen auf den "Sieg" hat?

Vassilakou: Wir wollten Klarheit und haben uns dafür entschieden, die gesamte Bevölkerung des 6. und 7. Bezirks, die bei Bezirksvertretungswahlen wahlberechtigt ist, zu befragen, da sämtliche Entscheidungen, die die Neugestaltung der Mariahilfer Straße betreffen, Bezirksentscheidungen sind. Was wenige wissen: Ich bzw. der Wiener Gemeinderat könnten gar nicht diese Entscheidungen treffen, weil wir aufgrund der Dezentralisierung die erforderlichen Kompetenzen dazu nicht haben.