Mariahilfer Straße: Teures Pflaster statt Asphalt

Stückchenweise werden immer neue Details zur endgültigen Gestaltung der Fußgängerzone Mariahilfer Straße bekannt: In der gesamten Einkaufsmeile – also auch in den beiden Begegnungszonen – soll der Asphalt durch Pflastersteine ersetzt werden. „Es geht darum, dass der neu gestaltete Raum auch besser sichtbar ist“, erklärt Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou ( Grüne). Vorbild sind bereits bestehende Fußgängerzonen – wie etwa jene in der Kärntner Straße.

Die Entfernung des Asphalts sei von Anfang an geplant gewesen, betont die Vizebürgermeisterin gegenüber dem KURIER. Offen sei derzeit aber noch, welches Material für den neuen Straßenbelag verwendet wird. „Ob Natur- oder Betonsteine verlegt werden, ist noch zu klären.“ Um einzelne Verkehrsflächen optisch besser voneinander zu trennen, könnten aber auch unterschiedliche Materialien zum Einsatz kommen.