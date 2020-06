MaHü: Schlacht geschlagen, neue Fragen

Am Tag nach der Abstimmung ist auf der Mariahilfer Straße (siehe unten) alles beim Alten. Menschen flanieren in der Sonne über die Gehsteige, Autofahrer mit ortsfremden Kennzeichen werden von Polizisten umgeleitet – jedoch: Immer mehr Fußgänger wagen sich auf die Mitte der Straße. Am Tag nach dem Sieg ist für Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou ( Grüne) daher klar: "Es liegt noch viel Arbeit vor uns." Noch sind viele Fragen ungeklärt:

Wann beginnt der Umbau der Mariahilfer Straße?

Der Plan ist, mit den Bauarbeiten für den ersten Abschnitt Mitte Mai zu beginnen. Bis zum Herbst soll dann ein Stück Fußgängerzone und ein Stück Begegnungszone baulich umgestaltet sein.

Wann werden weitere Querungen geöffnet?

Schon in den nächsten Wochen sollen die ersten Querungen geöffnet werden. "Zuvor werden wir uns in einer Arbeitsgruppe mit dem Handel und Verkehrsexperten zusammensetzen, um ein Konzept zu erarbeiten", sagte Vassilakou am Samstag.

Dürfen die Radler jetzt wirklich durch die Fußgängerzone radeln?

Ja, 52,9 Prozent stimmten dafür, in ganzen Zahlen aber nur 9.125 aller 33.122 Teilnehmer an der Umfrage, da jene, die die Fußgängerzone ablehnten, keine Unterfragen zu Radlern und Querungen ausfüllen durften. Gerade unter den Ablehnern dürften aber viele sein, denen auch das Radfahren ein Dorn im Auge ist. Bürgermeister Michael Häupl (SP) hatte sich stets gegen das Radfahren in der Fuzo ausgesprochen. Er nahm das Ergebnis zur Kenntnis. "Wir werden die Sorgen von Eltern mit kleinen Kindern ernst nehmen. Wir werden uns darum nicht nur mit der Polizei kümmern, sondern uns auch geeignete Maßnahmen überlegen", versprach er im KURIER-Interview.

Wie knapp war es für Rot-Grün wirklich?

Die Erleichterung bei Vassilakou war deutlich spürbar. "Sie wäre zwar nicht zurückgetreten, hätte aber einen nachhaltigen Imageschaden gehabt", analysiert Politologe Peter Filzmaier. Auf Jubelposen verzichteten die Grünen daher konsequent. Wäre die Abstimmung negativ ausgangen, wäre der Koalitionssegen sehr schiefgehangen. "Eine Neuauflage von Rot-Grün nach der nächsten Wahl wäre damit unmöglich geworden, sie ist aber auch so ins Wanken geraten", sagt Filzmaier.

Was sagen die Kritiker? "Das Ergebnis wurde mit allen Tricks eingefahren", sagt Christian Jirik von der Initiative pro1070. Vor allem der Ausschluss der Kaufleute sei ein Skandal. Während die FPÖ ebenfalls von einem Verbrechen an der direkten Demokratie spricht, gibt sich die ÖVP konstruktiv. Sie will jetzt eine Fußgängerzone, die allen gefällt. Vassilakou solle alle Beteiligten ins Boot holen.