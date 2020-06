MaHü: Deutliches Ja zur Fußgängerzone

Freitagmorgen im Amtshaus des siebenten Bezirks in der Hermanngasse: Zehn Minuten bis Ende der Befragung zur Mariahilfer Straße. Einige Bürger kommen am letzten Drücker. Unter Blitzlichtgewitter werfen sie ihren Stimmzettel in die bereitgestellte Box. So auch Sandra Sedlaczek-Riederer: „Ich habe darauf vergessen, und gestern in der Zeitung gelesen, dass heute die Abstimmung endet“, erklärt die junge Mutter. Sie habe für die Verkehrsberuhigung gestimmt, samt Radfahrer und Querungen. „Man muss Neuem eine Chance geben. Dass die Grünen nicht alles richtig gemacht haben, ist klar. Aber in einer Stad muss es Veränderung geben“, sagt Sedlaczek-Riederer. Walter Mühlwerth hat dagegen gestimmt. „Wo sollen dann die Einsatzfahrzeuge durchfahren wenn da Sitzmöbel stehen?“, fragt der Anrainer, der auch in der FPÖ Neubau aktiv ist. „Dazu das Geschäftesterben.“