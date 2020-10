Mariahilfer Straße: Mutmaßliche Diebin bedroht eigenes Kind

Am Mittwoch um 15.45 Uhr wurde eine Verdächtige, die mit ihrem Kind im Säuglingsalter unterwegs war, beim Diebstahl von Gegenständen in einer Buchhandlung in Wien-Mariahilf erwischt.

Da der Verdacht bestand, dass die Frau das Stehlen gewerbsmäßig betreibt, wurdesie vorläufige festgenommen. Die Beschuldigte, eine 25-jährige Frau aus Rumänien, hob den Säugling daraufhin aus dem Kinderwagen und drohte ihm etwas anzutun.

Nach einigen Sekunden konnte sie jedoch beruhigt und schlussendlich festgenommen werden. Das Kind wurde der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) übergeben.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: