Mariahilfer Straße: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Ein Ladendetektiv beobachtete am Mittwochabend einen Mann, der mit Werkzeug Diebstahlsicherungen von Kleidungsstücken entfernte. Er hielt den Tatverdächtigen an und rief die Polizei. Der Mann zeigte sich gegenüber dem Beamten geständig und gab an, auch schon zuvor in einer anderen Filiale Kleidungsstücke gestohlen zu haben.

Bei dem Tatverdächtigen wurde das Tatwerkzeug sichergestellt. Der Mann wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls festgenommen. Es soll sich um einen 32-Jährigen ohne Staatsangehörigkeit handeln.

