Leopoldstadt: 18-Jähriger vor Lokal mit Messer attackiert

Eine Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Taborstraße in der Nacht auf Donnerstag endete mit einer Stichverletzung. Ein 18-Jähriger war mit zwei anderen Männern aus unbekanntem Grund in Streit geraten. Plötzlich zog ein Mann ein Messer. Der 18-jährige wurde im Bereich des Oberkörpers verletzt.

Ein 17-jähriges Mädchen, das den Streit schlichten wollte, wurde ebenfalls attackiert. Die junge Frau erlitt eine Stichverletzung am Oberschenkel. Dann flüchteten die beiden Männer.

Polizei leitete Fahnung ein

Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Wenig später konnten zwei Verdächtige festgenommen werden. Die Ermittlungen bzw. Vernehmungen waren am Mittwoch noch im Gange.

Die beiden Verletzten wurden notfallmedizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: