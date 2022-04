Mit Schusswaffe: Duo soll Tankstelle ausgeraubt haben

In einer Tankstelle in Favoriten kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Raubüberfall. Zwei maskierte Männer sollen zwei Mitarbeiter im Alter von 20 und 27 Jahren mit einer Schusswaffe bedroht haben. Einer der Männer soll dann das Bargeld aus der Kassa genommen haben. Die Unbekannten ergriffen danach die Flucht.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Dunkle Kleidung, weiße Schuhe

Die Polizei fahndet nach zwei Männern. Beide sollen unter 30 Jahre alt sein. Einer von ihnen ist zirka 170 Zentimeter groß, der andere zirka 180 Zentimeter. Beide dürften dunkel bekleidet gewesen sein und weiße Schuhe getragen haben. Ein Mann habe ein dunkelblaues Gilet, der andere eine schwarze Jacke mit rotem Kragen getragen.

Zeugen, denen die Männer vor, während oder nach deren Flucht aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise können (auch anonym) an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd (01-31310-57800) gerichtet werden.

