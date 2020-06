Mutter von Popmusiker Falco gestorben

Maria Hölzel arbeitete als Filialleiterin in einer Wäscherei in Wien-Penzing, als sie im Februar 1957 ihren Sohn Johann gebar. Die Hebamme legte ihn ihr in die Arme und sagte: "Hier haben sie ihren kleinen Sängerknaben". Prophetisch, wie sich später herausstellte. Seinen Tod dürfte die Mutter nie richtig überwunden haben. "Für eine Mutter ist es das Schlimmste, wenn sie das eigene Kind überlebt", sagte sie. Kurz nach seinem Tod in der Dominikanischen Republik ging es mit ihrem Gesundheitszustand rapide bergab.