Kottan und Knatterton ermitteln

Kottan ermittelt

Zwischen 1976 und 1983 entstanden nach dem Buch von Helmut Zenker ( 2003) und unter der Regie von Peter Patzak 19 Kottan-Folgen. Major Adolf Kottan, von Peter Vogel ( 1978), später von Franz Buchrieser und Lukas Resetarits dargestellt, war eine Mischung aus Milieustudie und absurder Komik. Es spielten u. a. Bibiana Zeller, Kurt Weinzierl ( 2008 ), Walter Davy ( 2003), Chris Lohner.

Patzak führt Regie

Peter Patzak (*1945 in Wien), studierte Psychologie, Kunstgeschichte und Malerei. Von 1968 bis 1970 lebte er in New York, wo er u. a. an Kurzfilmen arbeitete. 1972 drehte er seinen ersten Kinofilm. Bis heute entstanden rund 100 szenische Arbeiten für Kino und Fernsehen. Darunter "Kassbach" nach Helmut Zenker, "Das Einhorn" nach Martin Walser oder "Frau Berta Garlan" nach Arthur Schnitzler. Seit 1990 war Patzak Professor an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, seit 2008 Institutsvorstand für Film und Fernsehen. Mit " Kottan", der anarchistischen Parodie auf das Kriminalgenre, hat Patzak Geschichte geschrieben.