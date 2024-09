Margarete Schütte-Lihotzky: Küche in ihrer Wiener Wohnung rekonstruiert

Von außen sieht man dem hellgrauen Haus in der Franzensgasse in Wien-Margareten nicht an, dass es ein Architekturjuwel beherbergt. Von 1970 bis zu ihrem Tod im Jahr 2000 lebte hier die Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky. Ihre heute denkmalgeschützte Wohnung, die sie nach eigenen Entwürfen gestaltete, ist seit zwei Jahren als Wohnungsmuseum zu besichtigen. Und das seit Mittwoch auch in seiner Gesamtheit: Denn nun wurde auch die Küche der Architektin originalgetreu rekonstruiert, so wie sie die Vordenkerin selbst geplant und verwendet hat.

In satten Farben leuchtet der knapp fünf Quadratmeter große Raum seinen Besuchern entgegen, die Fronten in warmem Grün finden ihren Kontrapunkt in dunkelorangen Arabeskenfliesen, der weißen Arbeitsplatte und den lärchenholzfurnierten Oberschränken. Ein großes Fenster gibt den Blick auf die Terrasse und die dahinter liegenden Dächer von Margareten frei, eine Durchreiche öffnet sich seitlich in den Wohn- und Essbereich. "Die Küche steht in direkter Verbindung mit den Essplätzen in der Wohnung und auf der Terrasse", erklärt Christine Zwingl, Architektin und Leiterin des Margarete Schütte-Lihotzky Zentrums.