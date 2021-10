Marco Pogos erstes Buch: Aus dem Leben eines Tausendsassas

Seine jüngste Idee war es nun also, ein Buch zu schreiben. Der Name des Erstlingswerks lautet „Gschichtn“, und der Name ist Programm. In 15 locker dahingeschriebenen, unzusammenhängenden Episoden gibt der 34-Jährige einen humoristischen Einblick in sein bisheriges Leben. Und Marco Pogo war bzw. ist schon so einiges: Arzt, Musiker, Unternehmer, Politiker, und jetzt eben Autor.

Einfach machen

Das Ergebnis ist eine leicht erratische, aber hoch unterhaltsame Reise durch das Leben von einem, der grundsätzlich einfach einmal macht – auch wenn das nicht zum streng gepflegten Klischee eines ständig Bier trinkenden Punkrockers passt.

„Ich finde es immer schade, wenn man eine coole Idee nicht verfolgt“, erzählt er dem KURIER am Donnerstag am Telefon – übrigens im Auto auf dem Weg zur ersten Station seiner Lesereise in Klagenfurt. Und ein Buch zu schreiben, „das war so ein bisschen ein Lebenstraum“.