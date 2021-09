Bierpartei-Chef Marco Pogo füllt das Volkstheater

Unter dem Titel „Subkultur in der Hochkultur“ hat der Parteichef der Bierpartei und Sänger der Band Turbobier das Volkstheater am 13. November 2021 gebucht. Binnen vier Stunden war das Haus ausverkauft. „Das habe ich mir echt nicht erwartet“, sagt Marco Pogo dazu. Erstmals wollte er seinen Fans die Möglichkeit geben, seine Musik in einer Loge zu genießen.