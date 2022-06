Mann verletzte Prostituierte und lauerte ihr zwei Tage später auf

Mit einem besonders bösartigen Freier dürfte es eine 29-jährige Prostituierte in Wien-Leopoldstadt zu tun bekommen haben. Nach Angaben der Wiener Polizei soll ein 34-jähriger Mann die junge Frau bei einem Besuch im Bordell verletzt haben.

Am gestrigen Sonntag, zwei Tage nach dem ersten Vorfall, soll der Mann der Sexarbeiterin vor ihrem Arbeitsplatz in der Taborstraße aufgelauert haben. Die Frau konnte zuerst noch in ein Lokal flüchten, der mutmaßliche Täter soll sie verfolgt und eingeholt haben. Im Lokal soll der Mann die Frau dann gewürgt und bedroht haben.

Zeugen mit Zivilcourage, die den Vorfall beobachtet haben, kamen der Frau jedoch zu Hilfe und sollen den Mann vor der angegriffenen Frau gezerrt und in die Flucht geschlagen haben. Der Mann konnte unerkannt entkommen, die Polizei sucht nach ihm.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: