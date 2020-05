Ein 21-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag in der Arrestzelle einer Polizeiinspektion in Wien-Donaustadt zu toben begonnen haben. Der Mann zerriss sein eigenes T-Shirt und wickelte es sich um den Hals. Anschließend stellte er sich bewusstlos.

Als Polizisten die Zelle betraten, soll der Mann sie attackiert und gebissen haben. Einem Beamten soll der Mann sogar in den Rücken gebissen haben. Dieser musste in einem Spital behandelt werden.