Fahndung: 82-Jähriger zu Boden gerissen und ausgeraubt

Drei derzeit noch unbekannte Täter sollen am 8. Februar 2020 einen 82-jährigen Mann verfolgt und ausgeraubt haben. Die Tatverdächtigen rissen das Opfer in der Nähe seiner Wohnung in der Jeneweingasse in Wien-Floridsdorf zu Boden, raubten seine Geldbörse und flüchteten.

Im Zuge einer Videoauswertung durch die Polizei konnten die Ermittler feststellen, dass die Beschuldigten ihr Opfer bereits zuvor beobachtet und gezielt verfolgt hatten. Dank der Überwachungsaufnahmen konnten Lichtbilder der drei Verdächtigen sichergestellt werden.