Nackter Mann attackierte Polizisten mit Hammer und Schaufel

Ein nackter Mann verschanzte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einer Baustelle in der Malfattigasse in Wien-Meidling. Als sich gegen 1.10 Uhr Polizisten näherten, soll der Verdächtige Ziegelsteine nach ihnen geworfen haben.

Daraufhin wurden Beamte der WEGA hinzugezogen. Beim erneuten Versuch Kontakt mit dem 27-Jährigen aufzunehmen, bewaffnete sich der Mann mit einem Hammer und einer Schaufel. Die Polizisten mussten schließlich ihren Taser einsetzen.

Der Verdächtige wurde im Anschluss festgenommen. Verletzt wurde niemand.

Verpassen Sie keine Meldung von Polizei, Feuerwehr oder Rettung mit dem täglichen KURIER-Newsletter: