Meidling: Parksheriff nach Ausstellung eines Strafzettels bedroht

Der Lenker eines ohne gültigen Parkschein abgestellten Autos soll am Freitagvormittag gegen 10 Uhr ein Organ der Parkraumüberwachungsgruppe bedroht haben. Bei dem Vorfall in der Unter-Meidlinger Straße ging der Verdächtige in bedrohlicher Weise auf den Mitarbeiter zu und äußerte, dass er ihn umbringen würde.

Das Kontrollorgan verständigte die Polizei und der Fahrzeuglenker wurde zur Vernehmung auf eine Polizeiinspektion gebracht.

