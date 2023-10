Mangroven im Haus des Meeres: Die Delfine unter den Bäumen

Das haben sie hier zwar, reichen tut es aber nicht. „Nur mit echten Mangroven geht es hier nicht. Das war schnell klar“, sagt Abed-Navandi. Eine Lösung war aber ebenso schnell gefunden: Die meisten Mangroven im Haus des Meeres sind künstlerische Attrappen. Nur einige Keimlinge, ganz in der Nähe der Außenscheibe des Flakturms, sind echt.

Die Kinderstube

Bei den neuen Mangroven-Aquarien geht es aber nicht nur um die Bäume. Bewohnt werden die Becken – das größte davon misst 35.000 Liter Wasser – unter anderem von Schlammspringern und Vieraugenfischen, die einen Gutteil ihres Lebens an der Wasseroberfläche verbringen. Aber auch Mangrovenquallen sind hier zu sehen. Sie haben sich auf das Leben in den Mangroven spezialisiert und liegen – im Gegensatz zu ihren Artgenossen – mit dem Schirm am Boden.