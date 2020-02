Magistrat legt Wiener Wutraum in Scherben

Egal was „das Fass zum Überlaufen bringt“ oder einen „vor Wut kochen“ lässt: Wut zu unterdrücken, ist ungesund. Donna Alexander aus Texas in den USA hat sich deshalb etwas einfallen lassen: Räume, in denen die Menschen ihrer Wut freien Lauf lassen können – indem sie Gegenstände zertrümmern.

Was bei Alexander 2008 in einer Garage als Experiment beginnt, entpuppt sich bald als lukratives Geschäft. Immer mehr Interessierte kommen zu ihr, um sich im wahrsten Sinne des Wortes austoben. 2011 eröffnet die Frau dann den ersten offiziellen „Anger Room“ (Wutraum) in Dallas. Die Geschäftsidee verbreitet sich daraufhin bis nach Wien.

Ob Wuträume wirklich Abhilfe schaffen, darüber sind sich Experten uneinig. Beim Unterdrücken der Wut sammeln sich Stresshormone, die der Körper nicht gleich abbaut – Depressionen können die Folge sein. Allerdings lässt sich Ärger gut nutzen, um zu erkennen, was falsch läuft. Sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, kann helfen, dem Grund für den Ärger auf die Spur zu kommen.

Aber: Wer sich zu sehr in den Zorn hineinsteigert, kann Herzprobleme bekommen: Ärger erhöht den Blutdruck sowie die Pulsfrequenz und damit das für Risiko Herzkreislaufbeschwerden.