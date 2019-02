Der Bogi Park schließt: Schuld ist der Klimawandel

Es ist aus. Also noch nicht, aber bald. Konkret am 17. März. Da schließt der laut Eigenangaben größte Indoor-Spielplatz "Bogi Park" in Wien-Liesing. "Uns tut es eh leid", sagt Geschäftsführer Andreas Trettler. 13 Jahre lang war der Drinnen-Spielplatz geöffnet. Die Eigentümer hätten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber: "Sieben Monate Sommer sind einfach zu viel", sagt Trettler. Im Vorjahr sei das Wetter von April bis Oktober recht mild gewesen. Da würden Eltern eher mit ihren Kindern draußen spielen, als drinnen. "Und das mit dem Wetter soll ja auch so weitergehen. Und bevor wir zusperren müssen, sperren wir aus eigener Entscheidung zu", sagt Trettler.

Dazu kommen Miete und Betriebskosten für den 3500 Quadratmeter großen Indoor-Spielplatz mit riesigem Bällebad, Rutschen, einem Klettergerüst oder einer Kletterwand. Und der müsse logischerweise im Winter beheizt, aber im Sommer klimatisiert werden.