Magdas Hotel kehrt in den Wiener Prater zurück

Und genau dorthin, an den Ursprung sozusagen, kehrt Magdas Hotel zurück. Nach einen Aus- und Umzug in die Ungargasse im 3. Bezirk wird der alte Standort beim Prater wiederbelebt. Als „echtes Hotel“, wie es Magdas-Geschäftsführerin Gabriela Sonnleitner beschreibt.

So soll das neue Magdas Hotel im Prater künftig aussehen

Zwei Hotels

Neben dem Hotel in der Ungargasse wird es künftig also auch das Hotel im Prater geben. „Wir wollen aber nicht nur die Standorte, sondern auch die Chancen verdoppeln“, sagt Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. In der Ungargasse hätten derzeit ein Drittel der 10 Lehrlinge und zwei Drittel der restlichen 30 Angestellten Fluchterfahrung. Ähnlich soll die Verteilung künftig auch im Prater aussehen. 42 Personen sollen hier insgesamt Arbeit finden. „Wir wollen zeigen, dass die soziale Frage auch unternehmerisch gelöst werden kann. Wirtschaftspolitisches und soziales Handeln widersprechen sich nicht“, sagt Schwertner.