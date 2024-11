Mafia, Mörder, Boxprofi: Anwaltslegende ist gestorben

Es war die Zeit, in der Herren ausgeprägte Seitenscheitel trugen, oft gepaart mit buschigen Koteletten. Als Häftlinge noch am „Staatsgewand“, dem sogenannten Drillichanzug, erkennbar waren und Kerkerstrafen absitzen mussten.

In dieser Zeit tauchte ein neues Gesicht in der Wiener Strafverteidiger-Szene auf. Gunther Gahleithner, Spitzname: Julio Iglesias – der Ähnlichkeit mit dem spanischen Schnulzensänger geschuldet. „Der junge Mann mit dem Bohemienkopf traute sich sofort über größere Strafprozesse und setzte durch seine ungestümen und doch gekonnten Angriffe und Reden im Gericht neue Maßstäbe“, schrieb der KURIER über ihn.

Bis zuletzt arbeitete Gahleithner in seiner opulent eingerichteten Kanzlei in der Schottengasse und verteidigte in zahlreichen Aufsehen erregenden Fällen. Am 5. November starb er im 83. Lebensjahr.