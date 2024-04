Mädchen (10,13) mussten Nacktbilder an erwachsenen Wiener schicken

Der bullige Mann mit Bart, der am Donnerstag auf der Anklagebank im Landesgericht für Strafsachen in Wien Platz nimmt, wirkt nicht wie ein Teenager. Als solcher und teils mit falschen Namen hatte sich der 25-jährige Wiener auf Tiktok und Instagram ausgegeben und so Kontakt zu jungen Mädchen gesucht.

Mit Komplimenten eingelullt

Zu Beginn schickte man sich ganz unverfängliche Fotos hin und her. Mit Komplimenten brachte er die Mädchen schließlich dazu, weitere Bilder zu schicken. Bilder, die unter den Begriff "pornografisches Material" fallen. Und hatte er die einmal, nutzte er sie als Druckmittel, um weitere Aufnahmen zu bekommen. Dazu gab er den Mädchen konkrete Anweisungen. "Sonst schicke ich die Bilder an deine ganzen Kontakte", drohte er.

Die Mädchen, von denen er die Fotos forderte, waren 10 und 13 Jahre alt.

"Ich bin nicht pädophil", sagt der 25-Jährige vor Gericht. Und: "Für unter 14-Jährige interessiere ich mich nicht." Er habe keinerlei sexuelle Gedanken gehabt, als er mit den Mädchen in Kontakt kam. Um dann zu sagen, dass die Mädchen "selbst drauf eingegangen" seien. Das ist der Moment, in dem Richter Philipp Krasa den Mann einbremst: "Ob eine Zehnjährige darauf eingeht, interessiert uns überhaupt nicht."

Als sich eines der Mädchen schließlich weigerte, beschimpfte er es: "Du Hure!"