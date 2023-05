Macheten-Angriff: Bezirksvertreter beruhigt - und fordert mehr Polizei

„Diese Banden haben keinerlei Nutzen daraus, ihre 'Kundschaft' - die Bevölkerung - zu bedrohen, zu verunsichern oder gar physisch anzugreifen. Sie betreiben ihr Drogengeschäft nach betriebswirtschaftlichen Grundlagen, dazu gehört auch Angebot und Nachfrage und ein kundenorientiertes Geschäftsmodell“. Es bestehe jedoch kein Zusammenhang mit dem Bezirk.

Aktuell deutet die Spurenlage in dem Macheten-Fall darauf hin, dass ein Teil der Täter aus Frankreich angereist sein dürfte. Der 24-Jährige, der als mutmaßlicher Tatbeteiligter in U-Haft sitzt und weiter schweigt, hatte zuletzt in Frankreich gelebt und war illegal nach Österreich eingereist. Seine Ehefrau befindet sich in Frankreich. Derzeit gehen die Kriminalisten davon aus, dass ein Teil Verdächtigen nach Nordafrika oder Frankreich geflüchtet sein könnte.