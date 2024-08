Zwischen bunten Zuckerln hängt am Montag im Snack Shop Mucos in der Lugner City ein großes schwarzes Tuch. Aufgehängt hat es Inhaber Muco Oktan. Es ist eine improvisierte Trauerfahne , denn Oktan hat schon zeitig in der Früh erfahren, was viele noch nicht glauben können. "Der Herr Lugner ist tot. Wir sind sehr betroffen. Er hat immer gesagt, er lebt noch bis 100", sagt der Unternehmer, dem die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben steht. Aus Respekt hat er in seinem Shop heute sogar die Musik abgedreht.

Das Ableben des beliebten Chefs der Lugner City macht wenige Stunden nach der Todesnachricht alle betroffen - egal, ob Kunden oder Geschäftsinhaber und egal in welchem Alter die Menschen sind, mit denen der KURIER am Montag spricht.

Muco Oktan erzählt, dass Lugner auf seinen täglichen Streifzügen durch sein Shopping Center auch immer bei den Geschäftsleuten stehen geblieben ist, um zu Tratschen und nachzufagen, ob alles in Ordnung sei. "Erst letzte Woche habe ich seiner Frau eine Schokolade geschenkt. Die hat ihm auch so gut geschmeckt, dass die beiden am nächsten Tag gleich noch einmal gekommen sind." "Gearbeitet wie ein Junger" Richard Lugner war trotz seines hohen Alters keineswegs nur noch Werbefigur für seine Lugner City. Unternehmer erzählen, dass er noch alle Verträge selbst kontrolliert und unterzeichnet hat: "Der hat gearbeitet wie ein Junger. Er war ein sehr fleißiger Mensch", bestätigt Oktan. Dass der Tod eines 91-Jährigen für viele so überraschend kommt, liegt vermutlich am schillernden Lifestyle, den Richard Lugner bis zuletzt gepflegt hat. "Der hat ja erst geheiratet. Da denkt man nicht ans Sterben. Die neue Frau Lugner hat's aber gescheit gemacht, die wird jetzt erben", sagt Kundin Elisabeth Bernhard mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Dass Lugner nicht mehr durch die Gänge seines Shopping Centers streifen wird, könne sie sich aber noch gar nicht vorstellen: "Es tut mir Leid um ihn."

Ewiges Leben Als der KURIER am Montagvormittag mit Kunden spricht, wissen einige noch gar nichts vom Tod des Baulöwen. "Was? Nein, das gibt's ja nicht. Aber naja, er war eben schon in einem Alter, wo das passieren kann", sagt eine Kundin. Dennoch bekommt man das Gefühl, dass die Österreicher geglaubt haben, Lugner würde ewig leben. "Ich finde es schockierend. Seine Frau hat erst gesagt, dass es ihm gut geht", sagt Michaela, die mit ihrer Familie shoppen ist. Wolfgang Czech, der gerade einen Kaffee trinkt, zeigt sich ebenfalls betroffen: "Ich hab ihn mögen, obwohl er schrullig war, er wird fehlen. Hier in der Lugner City und auch in Wien und in Österreich überhaupt. Er war ganz einfach ein sympathischer Mann", sagt Wolfgang Czech.