Lueger-Denkmal: Angewandte fordert mehr Tempo bei Umgestaltung

Im November hat Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) eine "künstlerische Kontextualisierung" des viel diskutierten Lueger-Denkmals in der Innenstadt bis 2023 angekündigt. Der Universität für angewandte Kunst reicht das nicht. Rektorat und Senat forderten in einem am Freitag veröffentlichten Text nicht nur mehr Tempo bei der Umgestaltung, sondern zudem die "sofortige Umbenennung" des Dr.-Karl-Lueger-Platzes, auf dem das Denkmal steht.

Die auf einen meterhohen Sockel gestellte überlebensgroße Bronzefigur des früheren Wiener Bürgermeisters und bekennenden Antisemiten Lueger (1844-1910) erhitzt seit vielen Jahren die Gemüter. Kürzlich hatte sich die Stadt zu einem konkreten Prozedere für den weiteren Umgang mit dem 1926 errichteten Denkmal am Stubentor durchgerungen. Im Herbst 2022 soll die Ausschreibung für die Umgestaltung über die Bühne gehen, im Jahr darauf das Siegerprojekt gekürt und umgesetzt werden. Kaup-Hasler begründete die lange Vorlaufzeit u.a. mit notwendigen aufwendigen Prüfungen bezüglich Statik und Denkmalschutz.